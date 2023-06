Tavaly májusban tették le az alapkövét, szerdán pedig már át is adták a városi bölcsőde új, impozáns épületét Törökszentmiklóson, a Batthyány és a Szemere Bertalan utcák közötti telken. A beruházással csaknem megduplázódott az eddig 54 gyermeket ellátó intézmény férőhelyszáma.

– Önkormányzatunk 2008 óta fáradhatatlanul azon dolgozott, hogy a városi bölcsődei férőhelyeit meg tudja sokszorozni, ki tudja bővíteni. Nagyon sok pályázati lehetőségen voltunk túl, több pályázatot adtunk be 2008 óta, és 2020-ban nyertünk a Terület és Településfejlesztési Operatív Program keretében támogatást arra, hogy a bölcsődei férőhelyeket Törökszentmiklóson bővíteni tudjuk – mondta az ünnepélyes átadón Markót Imre polgármester.

Hozzátette, az új épület a városnak 52 új bölcsődei férőhelyet jelent, ami ugyanennyi helyi családnak nyújt lehetőséget arra, hogy a kisgyermekvállalás mellett munkába állhasson.

Az átadón Herczeg Zsolt, a térség országgyűlési képviselője arról beszélt, hogy múlt héten Szajolban avathattak új bölcsődét, ami jól mutatja, hogy a választókerületben a települések a nevelési intézmények terén is fejlődnek.

– Ami a jövőt illeti, a TOP Plusz támogatások vonatkozásában az önkormányzatok most is egy fejlesztési fázisban vannak, hiszen a magyar állam, a kormány úgy döntött, hogy az önkormányzatok részére – annak ellenére, hogy egyetlen forint uniós támogatás sem érkezett a mostani költségvetési ciklusban– megelőlegezi ezeket a fejlesztési forrásokat, hiszen nagyon fontosak az önkormányzati szféra által megvalósított fejlesztések. Törökszentmiklóson is a települési infrastruktúra, oktatási, nevelési intézmények újulhatnak meg, turisztikai felújítások, projektek valósulhatnak meg, és ezek mind-mind ahhoz járulnak hozzá, hogy a település megtartó ereje minél nagyobb legyen, és folyamatosan növekedjen – hangsúlyozta a képviselő.

– A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Közgyűlés fontos feladatának tekinti, hogy a vármegyében olyan programok valósuljanak meg, amelyek hozzájárulnak a lakosság életminőségének javulásához – kezdte köszöntőbeszédét Hubai Imre, a vármegyei közgyűlés elnöke

– A gyermekellátó intézmények kapacitásbővítése melletti elkötelezettségünket az is mutatja, hogy a TOP-os pályázatok segítségével több mint 6 milliárd 860 millió forint fejlesztési forrás érkezett a vármegyébe, bölcsődék építésére és a meglévők felújítására. Ezt további 3 milliárd 277 millió forintos forrás egészítette ki, melyből óvodafejlesztések valósultak meg.

A Magyar Falu Programban több, mint 385 millió forint fejlesztési forrást tudtak lehívni a vármegye települései óvodák udvarainak felújítására, játszóterek, játékok beszerzésére, sporttermek és tornaszobák kialakítására, óvodaépületek felújítására. Elmondhatjuk, hogy ez az összesen több mint 10 és fél milliárd forint jó helyre került, hiszen a legfiatalabb vármegyei polgárok jólétét szolgálják

– hangsúlyozta.

Mint elmondta, a törökszentmiklósi beruházás 937 millió forint vissza nem térítendő támogatásból valósult meg. A közel ezer négyzetméter alapterületű épületben 4 csoportszobában látják majd el a gyermekeket. A fejlesztésre 2020-ban nyert közel 680 millió forintos támogatást az önkormányzat, melyhez önerőt is biztosított, befejezéséhez pedig idén kétszázhatvan millió forintos állami, kiegészítő támogatást kapott a város. A bölcsőde szeptembertől fogadja majd a gyermekeket.