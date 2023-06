Fegyverek dörögtek, ostorok pattogtak a Kunszentmártoni Helytörténeti Múzeum előtti területen szombaton. A pandúrok elfogták a betyárokat, akik a bíró előtt feleletek tetteikért. A botütéses ítéletet deresre húzva hajtották végre. A délután folyamán folyamatosan felhívták a figyelmet, hogy betyárok garázdálkodnak az udvaron, egy kulcstartót meg is lovasítottak, sikerült a bizonyítás, így a tettest börtönbe is zárták, ahonnan később megszökött és a hajsza újra kezdődött. A puskaropogás a következő tárgyalásra is felhívta a figyelmet, a betyárvilágot idéző színjáték körül összegyűltek a bámészkodók, figyelve, mit történik.

A múzeum udvarán népi játékokkal készültek a legkisebbeknek, lehetett horgászni, koszorút, illetve patkót dobni, lengőtekézni, sőt még ruhapróbát és kézműveskedést is szerveztek. A Magyar Géniusz Program segítségével kialakított legújabb tárlatuk múzeumpedagógiai szobájában a diafilmvetítésé volt a főszerep.

A bátrabbak lóra is pattanhattak, hogy onnan fürkésszék, merre járnak a betyárok.

– A kislányom nagyon szeret lovagolni, amint megérkeztünk be is álltunk a sorba, de biztosan körbejárjuk még a múzeum épületeit is – mondta Kiss Natália édesanya.

Később a délután folyamán többször is összefutottunk, míg gyermekével a meseelőadást nézte, vagy éppen vesszőből szélforgót font.

A Tömlöc kiállítás családi vetélkedővel mutatkozhatott be. A logikai feladatokat tizenegy csapat oldotta meg, a dobogós helyezésekről az idő döntött. A különböző állomásokon haramiák adták a feladatot, a virtuálisan megszerzett ezüstpénzre a későbbi helyszíneken volt szükség.

Időnként újra és újra puskaropogás hangja törte meg a csendet, amikor az utcán kézre kerítették a betyárokat.

Wenner-Várkonyi Attila polgármester köszöntőjében büszkén szólt arról, hogy a Kunszentmártoni Helytörténeti Múzeum idén elnyerte az Év múzeuma címet. Kiemelte: az intézmény programjai egyre népszerűbbek, a közösségépítés magas szinten folyik a városban.

Miközben szépen lassan besötétedett. a színpadon a Fricska táncegyüttes varázsolt fergeteges hangulatot, az öt férfi a hagyományokat divatos módon teszi népszerűvé. 2019-ben saját Guiness rekordjukat döntötték meg, amikor tánc közben négyenkét perc alatt több mint négyezer leütést tettek. A bírák csak úgy tudták pontosan megszámolni, hogy lelassították a felvételt. Az ütemes taps és csettintés a tiszazugi múzeum udvarán sem maradhatott el. A hangulat fokozásáról a Smart zenekar gondoskodott, az éjszakát tűzzsonglőrök varázslatos előadása zárta.