Június 3-án, a település falunapján különleges kiállítás nyílik Tiszapüspöki helytörténeti gyűjteményében, Kovácsné Illés Terézia babáiból.

– 18 éve kezdtem el gyűjteni a babákat, melyekből már legalább már 100 darab van. Ugyanis, miután elkezdtem, szinte rabul is ejtett a gyűjtőszenvedély. Akármerre járok, ha találok egy szép darabot, megveszem. Vannak közöttük különböző nemzetek népviseletébe öltöztetettek is, van, amelyiket eleve a szépsége miatt veszem meg, de olyan is, amely szépítésre szorul. Például, ha nincs haja, veszek egy parókát rá, szépen megfésülöm, még be is göndörítem. Mindegyiküknek van mondanivalója, mindegyikben találok valami szépet – mondta Terézia, aki a kiállításra 80 babát válogatott össze, emellett legalább 30 bohócot, mert azokat is gyűjti.

– Sokan azt mondják, hogy a bohóc nem szép. Dehogynem! Az enyéimnek nagyon helyes porcelánarcuk van. A babákkal egy időben kezdtem gyűjteni a bohócokat, de ezeknek általában borsosabb az áruk, mint a babáknak– tette hozzá. Mint mesélte, a rengeteg bohóc és baba otthona egész padlásterét elfoglalja. Mindegyiknek megvan a maga helye, van, amelyik saját fotelben ül, és olyan is, amely babakocsiban fekszik.

– Megfogadtam már magamnak, hogy nem veszek többet, de nem tudom megállni...Ha látok a boltban vagy a piacokon, még mindig hazaviszem–vallotta be a gyűjtő, aki majd egy olyan városra, településre hagyná a babákat, ahol szívesen fogadják.

Szombattól viszont még Tiszapüspökiben csodálhatja meg a szép babákat az, aki ellátogat a helytörténeti gyűjteménybe, egészen június 26-ig.