Futótűzként terjedt a hír a közösségi oldalakon, miután Fehér Zoltán, Ljasuk Dimitry és Szendőfi Balázs tavaly bejelentette, hogy min dolgoznak: új, látványos alkotás született a lélegzetelállítóan gyönyörű Tisza-tóról!

És hogy miről is szól majd a Tisza-tó: az ember alkotta paradicsom?

– Ma már vadregényes kanyarulatok és ezernyi sziget idézi az ősi Tiszát a tározó területén. Az ember építette, a természet belakta – írták az alkotók filmjükről. A Tisza-tó: az ember alkotta paradicsom című különleges természetfilm július 2-án lesz először látható a térségben, mégpedig a Ring-a-tó Kisköre Strandon.

A filmet a hírek szerint ez év őszétől a mozivásznon is láthatja majd a közönség.

Nem ez az első film a témában, mely Ljasuk Dimitry nevéhez köthető. Mint arról korábban hírportálunk is részletesen beszámolt, a tónál otthonra lelt természetbarát már saját alkotással is előrukkolt: a tavaly ősszel bemutatott egész estés mozija a Jóreménység-sziget címet kapta. A magyar-ukrán független filmes, környezetvédelmi aktivista, reklámszakember – aki az elmúlt években elsősorban rövidfilmjeivel és környezetvédelmi tevékenységével tett szert országos hírnévre – filmjében 128 percen keresztül mutatja be a csodás Tisza-tavat, miközben rengeteg érzelmet felvonultat.