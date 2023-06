Ezúttal gyerekek nélkül gyűltek össze a szolnoki óvódapedagógusok, akik a pedagógusnapi díjátadó ünnepségen találkoztak a Szigligeti Színházban pénteken. A Szolnok Városi Óvodák évzáróján mégis „megjelentek” az óvodások is, hiszen az esemény elején egy kisfilmen mutatták be az idei nevelési év emlékezetes mozzanatait.

– A képek is mutatják, hogy tartalmas és élménygazdag év volt az idei. Minden dolgozónk a tudásának és emberségének legjavát adta, köszönöm, hogy ezúttal is hitelesen képviselték a gyerekek érdekeit – emelte ki köszöntőjében Szamosfalviné Törőcsik Ibolya. A Szolnok Városi Óvodák intézményvezetője elmondta: a 2007-es megalakulásukkor lefektetett alapokat ma is szem előtt tartják, s eszerint végzik a dolgukat, ami a mai világban nem mindig egyszerű.

Szavait megerősítette Szalay Ferenc is. Szolnok polgármestere kiemelte, hogy az óvodák szerepe és felelőssége óriási.

Az óvodában bontakozik ki a gyerekek egyénisége, olyan gondolatokat kell eljuttatni hozzájuk, ami jó irányba indítja el a gyerekeket. A gyerekeken keresztül pedig a családokra is hatni kell

– hangsúlyozta a polgármester, aki hozzátette: az önkormányzat próbál segítséget nyújtani az intézménynek. Megújultak már tagintézmények és a jövőben is lesznek még felújítások.

Az esemény fő mozzanataként a pedagógusnapi díjakkal köszöntötték a kiemelkedő szakmai munkát nyújtó dolgozókat, idén a belső ösztönzés elismerési rendszer alapján 86 kolléga és 2 közösség számára adtak át elismeréseket.