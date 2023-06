Megdöbbentő jeleneteknek lehettek szemtanúi a helyiek szerdán kora délután, amikor felbukkant a város felett egy mentőhelikopter.

A tiszafüredi könyvtár bejáratától nem messze vettem észre, hogy körözni kezdett a magasban egy jellegzetes sárga színű mentőhelikopter

– idézte fel a történteket hírportálunknak egy helybeli nő.

– Akkor már több járókelő is megállt a környéken, és döbbenten figyelték a gépet. A helikopter végül ereszkedni kezdett, először azt hittem, hogy a könyvtár udvarára száll le, de végül egy közeli óriási telken landolt, ahol már rendőr- és mentőautó is állt. Később azt láttuk, hogy a helikopterből a hordágyat is kivették. Én úgy 20 perccel később jártam arra újra, akkorra a helikopter már nem állt az udvaron – mesélte a Szoljon.hu-nak a szemtanú.

A helybeliek azonnal találgatni kezdték, hogy mi történhetett, de egy ideig senki sem tudta a választ.

– A tiszafüredi esethez több mentőegységet és egy mentőhelikoptert is riasztottunk. A helyszínről bajtársaim egy idős, súlyos állapotban lévő nőt szállítottak el légi úton a területileg illetékes kórházba – tájékoztatta szűkszavúan hírportálunkat Kaszap Réka, az Országos Mentőszolgálat kommunikációs munkatársa.