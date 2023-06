Még 2016-ban döntött úgy három Zagyva-menti település, Zagyvarékassal az élen, hogy a folyó és környezetének természeti értékeinek kiaknázására konzorciumban turisztikai pályázatot nyújtanak be. Zagyvarékas, Újszász és Szászberek a beruházásokra közel 197 millió forint forrást nyert el.

A fejlesztések révén a látogatók különféle túraútvonalakon, gyalog, kerékpárral vagy a folyón evezve közelíthetik meg a térség látnivalóit, élvezve a természet szépségét, megismerve a környék élővilágát. A turisztikai program részeként kenukat, kajakokat, valamint kerékpárokat szereztek be.

Az elkészült beruházást 2021 nyarán adták át hivatalosan, azon a nyáron a rékasi polgármesteri hivatal dolgozói csapatépítő jelleggel saját maguk is belekóstolhattak, milyen élményt jelent leevezni Újszásztól a településükig.

Sajnos az elmúlt évben a rég látott mértékű aszály, a folyó kiugróan alacsony vízszintje nem kedvezett az evezős programoknak, így a projekt nyújtotta előnyökkel az érdekeltek nem tudtak igazán élni.

A Zagyva Ökopark projekt viszont változatlanul lehetőséget a vízi túra kipróbálására, amihez most a természeti feltételek is adottak voltak.

– Nyílt napjainkon ingyenesen lehetett kipróbálni a Zagyván való evezést – számolt be róla Polónyi László polgármester.

– A két napon két külön csoportban összesen ötvenöten vállalkoztak a programra. Az idő kedvező volt, bár áradó Zagyván szálltak vízre a jelentkezők. Érkeztek intézménytől is munkatársak afféle csapatépítő program gyanánt, volt, aki baráti társasággal vagy családostul szállt vízre, de egyéni jelentkezők is akadtak. Jött hetven évnél idősebb, de első osztályos gyermek is. Első nap Újszásznál ültek be a kenukba a vállalkozó szelleműek és Szászberek felé eveztek, második nap pedig Zagyvarékasnál a látogatópark mellett és felfelé eveztek a folyón, amíg akadályba nem ütköztek, utána lefelé lapátoltak és a Kisszögnél volt a végállomás. Ez mindkét napon mintegy négyórás vízi programot jelentett. Arany János túravezető navigálta a társaságokat, aki egyébként is szokott – fejtette ki a polgármester. Azt is elmondta, mivel épp áradt a Zagyva, elég nagy volt a sodrása.

Ennek ellenére mindenki megúszta a kalandot borulásmentesen, pedig voltak, akik életükben először ültek ilyen vízi járműben, de a visszajelzések alapján nem utoljára. Természetesen kapott mindenki mentőmellényt, ezek a projekt tartozékai, így biztonságosan lapátolhattak a gyakorlatlanok is.

Nem is csak rékasiak ültek kenuba.

Vasárnap többek között a művelődési ház Törökszentmiklóson élő igazgatója, Rózsa Ibolya is vízre szállt a rokonságával.

– A nővéremék látogattak meg Miklóson, Borsodivánkáról jöttek át. Én javasoltam nekik, hogy vegyenek részt ezen a programon, mielőtt hazamennek – árulta el Rózsa Ibolya.

Árral szemben nem okozott gondot evezni

Forrás: Beküldött fotó

– Nemcsak ő, hanem a két gyermeke is nagyon élvezte. Kenuban még én is most ültem először. Jó volt a víz, hiába áradt a Zagyva, szerintem nem volt vészes a víz áramlása. Csak fentebb sok volt a hordalék, így volt, ahol nem tudtunk továbbmenni. A szabad levegőn mozogtunk, sportoltunk, kellemesen el is fáradtunk. Ha lesz még hasonló lehetőség, biztos, hogy élünk vele – hangsúlyozta Ibolya.

Polónyi László polgármester korábban már megjegyezte, hogy idén szeretnék minél jobban kiaknázni e turisztikai projekt nyújtotta lehetőségeket, A tavalyi évben az aszály és a Zagyva igencsak alacsony vízszintje miatt nem tudtak vízi programokat hirdetni.