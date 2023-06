A sülyi oktatási intézményt a Kolping Oktatási és Szociális Intézményfenntartó Szervezettől (KOSZISZ) a Szolnoki Tankerületi Központ vette át, a besenyszögi Chiovini Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Tiszasülyi Tagintézményeként működik, és jelenleg 120 gyerek tanul itt.

Annak idején a szülők és a településvezető is szorgalmazta a váltást. A tanév vége felé Nagy Richárd polgármestert kérdeztük, mennyire elégedett az eredménnyel.

– Azt látjuk, hogy nagyon jó az együttműködés a tankerülettel, az iskola és a tagintézmény is új igazgatót kapott, mindkettőjükkel jó a kapcsolat. A sülyi szülőktől is csak pozitívumokat hallok, míg korábban sok volt a panasz – sorolta a polgármester.

– Nem magával az egyházi oktatással volt a gondunk, de a tízéves szerződés lejártával értékelni kellett a közös munkát, és nem voltunk mindennel elégedettek. A iskolánkat eléggé mostohagyerekként kezelték, elmaradtak a fejlesztések, az épület állaga folyamatosan romlott. A tankerület már fel is újított két mosdót. Az oktatás színvonala nehezen mérhető objektíven, de azt tapasztaltuk, hogy nem jó irányba haladnak a dolgok. Nyilván, mivel egyéb szociális feladatok is tartoznak hozzá az oktatás mellett, a KOSZISZ mögött nem állt akkora szakmai háttér, mint a tankerület mögött. Úgy tűnik, kezdünk kikerülni abból a „kis mostohatestvér” szerepből is, ami korábban jellemző volt. Fontos számunkra, hogy a sülyi iskolát egyenrangúként kezeljék a besenyszögivel. Persze olyan soha nem lesz, amikor mindenki mindennel elégedett – mondta a polgármester.

Eredetileg egyébként az volt a terv, hogy önálló iskolaként működjenek tovább, és azt kérvényezték, hogy a Jászberényi Tankerületi Központhoz csatlakozhassanak. A KOSZISZ azonban csak egyben volt hajlandó átadni a két iskolát.