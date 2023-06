Sikeresen szerepeltek a Karcagi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Kováts Mihály Tagintézményének tanulói a Móra Kiadó által kiírt Pöttyös Panni Országos Alkotópályázaton. Mint Ujvárosiné azt Hanuszka Katalin felkészítő pedagógustól megtudtuk, a másodikos Katicák csapata (Balogh Vivien, Marsi Amira és Kabai Rubina) is benevezett az országos alkotópályázatra, melyre elkészítették Szepes Mária: Pöttyös Panni köteteihez kapcsolódó lapbookot.

Ebben az írónő életéről, a családjáról, munkásságáról, sőt egyéb irodalmi alkotásairól is olvashatott a zsűri.

A lapbookban helyet kapott egy játékkönyv is, mely a Pöttyös-sorozat történeteit és a hozzájuk kötődő fejlesztőjátékokat tartalmazta.

– A zsűrinek nagyon tetszett a tanulóink munkája. Az országból beérkezett több mint 800 alkotás közül ötöt választottak be a legjobbak közé, ebbe került be a kovátsos csapatunk munkája is. Diákjaink a Szepes Mária Alapítvány díját kapták meg: három Pöttyös Panni babával, könyvcsomagokkal és sok-sok vidám élménnyel lettek gazdagabbak – mondta a tanárnő.