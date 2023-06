Túrkevei és kétpói diákok is részt vettek azon az utazáson, mely a Határtalanul pályázat keretében valósult meg. A bázisiskola, a Kaszap Nagy István Református Általános Iskola és Óvoda a hagyományaihoz híven 2022-ben is részt vett programban és ezúttal is támogatást nyert, így az intézmény diákjai negyedszer is elutazhattak Erdélybe. Bár a kirándulás őszről idén kora nyárra halasztódott, az élményekből ez egy cseppet sem vont le. Számos várost, csodás vidéket járt be a csapat, a gyerekek és kísérők felejthetetlen élményekkel tértek haza.

Történelmi helyeken is jártak a kirándulók

Forrás: Kaszap Nagy István Református Általános Iskola és Óvoda