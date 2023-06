Mint arról korábban hírportálunkon többször is beszámoltunk, óriási vihar csapott le pénteken este a vármegyeszékhelyre is. A Szolnoki Városüzemeltetési Kft. közösségi oldalán ezzel kapcsolatban azt közölte, hogy a társaságnál mindent megtesznek azért, hogy a város utcáit, parkjait, játszótereit újra biztonsággal használhassa mindenki, és természetesen a Tiszavirág Fesztivál látogatói is komfortosan érezhessék magukat az utolsó napon.