Az elmúlt napokban már elkezdődött, s a 23. héten is folytatódik a szezonális zöldség- és gyümölcsértékesítők ellenőrzése a Jászkunságban. A NAV Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Adó- és Vámigazgatósága munkatársai üzletekben és kitelepüléseken is felbukkanhatnak és vizsgálatokat végeznek. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal tájékoztatása szerint a revizorok a számla- és nyugtaadást, az online pénztárgépek üzemeltetését és a foglalkoztatottak bejelentését vizsgálják. Mindezek mellett a megye építkezésein továbbra is ellenőrzik a szabályos foglalkoztatást.