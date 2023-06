Isteni halételek rotyogtak bográcsban vagy készültek grillen a Szandaszőlősi Művelődési Ház udvarán szombaton. A Szandaszőlősért Egyesület immár tizennegyedik alkalommal szervezte meg gasztronómiai programját

Kegyes volt az időjárás a halételek készítőihez, csak a program vége felé szemerkélt egy kis eső. Közel 120 résztvevő gyűlt össze, hogy csapataik közösen készítsenek tetszőleges finomságokat, melyeknek hal az alapanyaga.

– A rendezvény célja, hogy közösséget építsünk – hangsúlyozta Hegyiné Mladoniczki Éva, a Szandaszőlősért Egyesület elnöke. – Az eseményre minden évben civil szervezetek csapatait, baráti társaságokat várunk. Bár a kezdeti években zsűri bírálta el az ételeket, úgy láttuk, ez nem arat túl nagy sikert, így már nem hirdetünk versenyt. A lényeg, hogy összejöjjünk, mindenki jól érezze magát. Örülünk, hogy fiatalok is érdeklődnek a program iránt, és a visszatérő résztvevők mellett új emberekkel is találkozunk, most is jelentkeztek új csapatok.