Diákönkormányzati (DÖK) nappal fejezték be a tanévet a Rákóczifalvai II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és AMI diákjai.

A sportpályán a legkülönfélébb izgalmas programokkal várták őket. Volt kutyás bemutató, a gyerekek a rendőrség jóvoltából egy jet-skivel, a honvédség közreműködésének köszönhetően pedig egy katonai helikopterrel is ismerkedhettek, sőt, egy fuvarozó cég kamionokkal is kivonult, amit szintén megtekinthették a gyerekek.

Nagy sikert aratott a honvédségi helikopter

Forrás: Beküldött fotó

Civil szervezetek kézműves foglalkozással várták az ifjúságot, kivonult a könyvtár is különféle olvasmányokat kínálva a vakációra. Minden osztály főzött is a szabadban, ss persze lehetőség volt sportolni is – focizni, sorversenyeken megmérkőzni, vagy egyszerűen csak a játszótéri eszközökön mókázni.