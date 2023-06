– Hisszük azt, hogy ez az adomány fontos és óriási a jelentősége. Nem csak az értéke a nagy, hanem a vele együtt küldött szeretetünk és odafigyelésünk is értéket jelent. Úgy gondolom, hogy a mindennapok során is fontos ezt az együttérzést és odafigyelést átadni, ezt jelképezi a mi adományunk is.

A termékeket dr. Bezzeg Tamás ungvári magyar konzul elmondta: „Ismét szemtanúi lehetünk annak, hogy a Béres Alapítvány nagyvonalú adománnyal gondoskodik a rászorulókról, tovább erősítve ezzel az anyavállalat alapvetését, ami idősebb dr. Béres József hitvallásával 50 év után is megegyezik.