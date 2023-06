Kitűzték az idei falunap időpontját Tiszasülyön. A helyi rendezvényt augusztus 5-én, szombaton rendezik meg. A szervezők már javában készülnek a nagyszabású eseményre. Hirdetnek halászléfőző versenyt, lesz kutyás bemutató, természetfotó kiállítás, a tűzoltók is tartanak programot a gyerekeknek. A műfüves pályán pedig focibajnokságon mérhetik össze tudásukat a labdarúgás szerelmesei. Délután és este koncertek szórakoztatják az érdeklődőket, hívnak neves előadókat is. Az est fényét tűzijátékkal is emelik.