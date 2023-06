– Július elsején nyit a szabadstrandunk, két hónapon keresztül gondoskodunk arról, hogy napközben, reggel 9 és 18 óra között állandóan legyen az önkormányzat részéről egy olyan elérhető személy, aki intézkedhet, amennyiben segítségre szorulnak az idelátogatók – tájékoztatott az idei szezonnal kapcsolatban Bander József polgármester. Mint mondta, ez volt az egyik feltétele annak, hogy júliustól hivatalosan is megnyithasson a szabadstrand.

– A második feltétel az volt, hogy a környezetet tegyünk rendbe. A Hortobágyi Nemzeti Parkkal egyeztetve figyelembe vettük az itteni madár, bogár és egyéb búvóhelyeket. Sikerült olyan környezetet kialakítanunk, hogy a természet és az ember is elférjen egymás mellett. Ha így marad a vízállás, egy 400 méter hosszú homokos part mellett a ligeterdő árnyékos területét is használhatják majd a látogatók – tette hozzá.

A strandon jelenleg is folyamatosan dolgoznak azon, hogy a természeti értékeket megőrizve, de minél biztonságosabb, kényelmesebb legyen a pihenés az idelátogatók számára.

– A héten, jövő hét elején kihelyezzük azokat a tájékoztató, figyelmeztető táblákat, melyek a betartandó szabályokat ismertetik többek között, hogy hol lehet kutyával lemenni, valamint a horgászok mely területeket tudják igénybe venni, és milyen időszakban. Az tény, hogy a júliusi, augusztusi hónapot elsősorban a strandolni, pihenni vágyó családok számára próbáljuk minél kedvezőbbé tenni. Az elmúlt évek tapasztalatai alapján a szezonban is jól megfértek azok, akik nem fürdés, hanem horgászat céljával jöttek, vagy kis kedvenceiket hozták ide sétálni – hangsúlyozta a településvezető.

Mint mondta, a fürdőzők kényelme érdekében a hagyományos vizesblokk konténer mellett olyan is lesz, amely baba-mama szobát is tartalmaz. Emellett idén is telepítenek legalább öt lábmosót, mellyel a Tisza fövenyét tudják lemosni hazaindulás előtt a látogatók. Reggel kilenctől este 18 óráig büfé is üzemel majd a strandon. A jövő héten kihelyezik a kishajók számára a mélyvízi bóját, illetve a fürdőzők számára is kijelölik a biztonságos fürdőhelyet.