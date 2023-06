– Az utánpólás-nevelés nemcsak számunkra fontos, hanem a Magyar Országos Horgász Szövetségnek is – hangsúlyozta Donkó Péter, a KTVHESZ ügyvezető igazgatója. – Erre van külön programjuk, amire pályázni lehet. A HUNOP, azaz a Horgász Utánpótlás-nevelési és Oktatási Program célkitűzése, hogy az ifjabb korosztály megismerkedjen a horgászattal iskolai szakkörök, nyári horgásztáborok, gyereknapi versenyek révén és megszeresse azt. E program jegyében tartottuk meg a múltkori rajzversenyünket is. Emellett szövetségünk három kollégájának részvételével mi is elindíthattunk idén egy horgász szakkört a tószegi és a tiszavárkonyi általános iskolában, ezen túlmenően – nem szövetségi, hanem saját szervezésben – két kollégánk két szolnoki iskolában is indított foglalkozásokat.

Donkó Péter elárulta, nem is olyan egyszerű leszervezni az iskolákkal egy új szakkör elindítását.

– Egyeztetni kell a tankerületi központokkal is, nekik pedig ilyen téren még nem volt gyakorlatuk ebben. Tószegen és Tiszavárkonyban viszont sikerült tető alá hozni a tanítás utáni foglalkozásokat. A gyerekeknek délutánonként nyolcszor két órában tartottunk oktatást. A szakkör májusban véget ért, a záró horgászatot, ahol a gyakorlatban is kamatoztathatták a diákok az elméletben tanultakat, a minap rendeztük meg Tószegen, a Tiszavirág Horgász Egyesület csónakázó taván – tudatta az ügyvezető igazgató.

Donkó Péter a szakköri munkafüzeteket mutatja

Fotó: Kovács Berta

Azért esett a választás erre a vízterületre, mert nagyon jó fehérhal-állománnyal rendelkezik, könnyű keszegeket fogni, a szervezők pedig azt is szem előtt tartották, hogy legyen sikerélménye a kezdő kis pecásoknak, a nehogy elriassza őket a további próbálkozástól a halfogás elmaradása. Szerencsére ilyenről szó sem volt, az apróhalak nagyon jól haraptak, a gyerkőcök örömére...

Az iskolák a szakkörök idejére terembérleti díjat kérnek, mi viszont nem akartunk fizetni, hiszen mi ingyenes foglalkozásokat biztosítunk, emiatt többen is visszakoztak. Az első szakköri félévünk így kísérleti jellegű volt, de most már tudjuk, melyek a szervezés nehézségei, kihez célszerű fordulni, így jövőre már gördülékenyebben tudunk dolgozni, hiszen tervezünk szakköröket a következő években is

– összegezte Donkó Péter, aki elmondta, a MOHOSZ összeállított egy munkafüzetet is, mely a szakköri tematikához biztosítja az alapokat, az oktatóik idén is támaszkodtak erre.

A szövetség Szolnokon napközis tábort is rendez a gyerekeknek, ahol a pecázás fogásaiba, a horgászat tudnivalóiba jelenlegi és egykori versenyhorgászok avatják be az ifjoncokat. Gyakorlatot pedig a Malomzugi Holt-Zagyván és az Alcsi Holt-Tisza versenypályáján szerezhetnek.