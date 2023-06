Szépen fejlődik az idei vetemény az önkormányzati földeken. A vármegye legkisebb településén a Járási Start munkaprogramban évek óta foglalkoznak növénytermesztéssel és állatok nevelésével.

Ebben az évben a közfoglalkoztatottak zöldborsót, hagymát ültettek, valamint marharépát a szarvasmarhák takarmányozásához. Kétféle paradicsom-, valamint paprika palántákat is neveltek, ezek kihelyezésre a szabad földre jelenleg is folyamatban van. Az ezer palántából péntekig ötszáz paradicsomot ültettek ki, hétfőn folytatják a munkát, kedden pedig a paprikákat helyezik el végső helyükre. A borsó nagyon jól fejlődött, a következő héten el is kezdhetik szedni.

A Hubbell galambtenyészet madarai tojnak, a kikelt, bizonyos ideig a telepen nevelt kis galambokat értékesítik.

Szarvasmarhából jelenleg 11 példányt gondoznak, az állatok szépen megnőttek, van köztük 5-6 mázsás is. A nagyokat hamarosan eladják, ahogy lesz igény rájuk a felvásárlónál. Az utóbbi időben külföldre értékesítik, ott jobb árat fizetnek értük. A bevételt a gazdálkodásukba forgatják vissza.