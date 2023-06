A Tiszamenti Nagyboldogasszony Közösség találkozóját rendezték meg Szolnokon. Amint azt Halasi Veronika régiófelelőstől megtudtuk, a közösség missziós küldetése elsősorban a szolnoki esperesi kerület fiataljainak megszólítása, s célkitűzése a területéhez tartozó települések katolikus ifjúsági közösségeinek megteremtése.

A találkozó június 3-án reggel játékos gyülekezővel, regisztrációval kezdődött, majd a fiatalok szentségimádáson vettek részt Bezák Tamás atyával, az egyházmegye ifjúsági lelkészével. Egy előadást követően kiscsoportokban osztották meg gondolataikat arról, hogy hogyan lehet keresztényként élni a mai modern világban.

A Mária légió hölgyei által készített ebéd elfogyasztása után a résztvevő fiatalok a város térképén növényekről és állatokról elnevezett utcákat keresve kisebb csoportokban bejárták a megyeszékhely utcáit, felfedezve egyben a városközpont szobrait is.

Kötetlen beszélgetés a Vár plébánia udvarán

Forrás: Beküldött fotó

Városnéző útjuk állomásain Szolnok boldoggá avatott vértanújának, Sándor Istvánnak az élettörténetével kapcsolatos kérdésekre is kellett válaszolniuk, s eközben többen is meglepetéssel tudták meg, hogy Sándor István, a kommunizmus áldozatává vált fiatal szerzetes szolnoki gyári munkásként is kereste kenyerét. A fiatalok tartalmas napi programja a Szent József templomban a Lédeczi Dénes esperes-plébános atya által celebrált szentmisével ért véget. Az év „legtiszásabb” programját, a nyári lelkigyakorlatos tábort augusztus 8-13 között rendezik Tiszaföldváron, ahova szeretettel várják a 10 és 30 év közötti táborozókat.