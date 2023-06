Sikeres vizsgát tettek a Korda Vince Alapfokú Művészeti Iskola Kétpói Társastánc Tanszakának növendékei. A kétpói és kuncsorbai gyerekek a Kaszap Nagy István Református Általános Iskola Kétpói Tagintézményének tanulói, teljesítményükről az intézményvezető is elismeréssel szólt.

– A gyerekek nagyon lelkesek voltak, rengeteget fejlődtek a félévi bemutató óta – tudtuk meg Csontos Mónikától. Az iskolaigazgató kiemelte, öröm számukra, hogy sok gyerek táncolt, hiszen ez a mozgás fejleszti a ritmusérzéket, a memóriát és a személyiséget is. – Mindezek mellett mint minden sport, a tánc is kitartást, munkafegyelmet, önfegyelmet, figyelmet, alázatot követel, s erősíti is ezeket a területeket, s még sok mást is az emberben. Biztos vagyok benne, hogy gyermekeink felnőtt korukban is kamatoztathatják a tánc által kapott készségeket. Gratulálok nekik, reméljük, jövőre még több táncos lábú diákunk lesz – tette hozzá az iskolaigazgató.