Az előző évekhez viszonyítva jelentősebb mennyiségű csapadék hullott a tavaszi hónapokban, ami kedvezett például a szőlő növekedésének.

Kis túlzással még olyan tövek is kihajtottak, amiket el sem ültettünk. Tavaly szinte csak vegetáltak a szőlőink

– mondta Barcza Gábor, a tiszaföldvári Barcza Kézműves Borászat vezetője.

A csapadék kedvez a gombás megbetegedéseknek is, így amikor éppen nem fújt a szél és nem esett az eső, akkor permeteztek. Barcza Gábor gyümölcsfákat is nevel, a kora tavaszi fagyok nem voltak jó hatással a kajszibarackra, alig lesz néhány szem a fáin. A sárgabarack esetében is hasonló a helyzet.

– A szilvatermésnél húsz-harminc százalékkal kevesebbre számítok, mint az átlag. Körte és alma elvileg lesz, azok később virágoztak – sorolta.

Bognár József, tiszazugi termelő hasonló tapasztalatokról számolt be.

– Gyakorlatilag az őszi- meg a kajszibarackról nálunk azt lehet mondani, hogy száz százalékban elfagyott, egy ezrelék talán, ami megmaradt, ez egy-két szemet jelent összesen – fogalmazott.

Gyümölcsösében tizenhat féle szilvafa van, mind másképp viselte a mínuszokat.

Van olyan, ami teljes mértékben elfagyott, meg van, ami meg sem érezte a hideget, attól függ, hogy milyen virágzásban volt éppen. Összességében hatvan százalékos termésátlagot várunk

– magyarázta.

A cseresznye és meggy esetében már kinyíltak a virágok, és pattanásnál voltak a bimbók, azok esetében is mindössze a szokott mennyiség egy negyedét szüretelhetik.

– A birs azért nagyon érdekes dolog, mert nem szokott elfagyni, ugyanis későn virágzik. Az idei év olyan kivételes, hogy még virágkezdemény is alig volt, keresni kellett a fákon a bimbót, de már mikor megtaláltuk és kettévágtuk elhalt benne a bibe, gyakorlatilag még szirmot sem bontott – számolt be tapasztalatairól a termelő.

Csapadék szempontjából megfelelőnek ígérkezett az idei év ahhoz, hogy a növények kellő mennyiségű energiát, nedvességet nyerhessenek a gyümölcsök felneveléséhez.

– Tavaly pont az ellenkezője volt, a gyümölcsök szép számmal akadtak, viszont olyan szárazság volt, hogy annyira megviselte a fákat, hogy a termés beltartalmi értéke nem volt megfelelő – emelte ki.

Az alacsony mennyiség miatt várhatóan idén is magas áron kínálják majd a piacokon a lédús gyümölcsöket.