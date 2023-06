Ezt követően kezdetét vette a fesztivál, ahol korukat is letagadhatták a szépkorúak, hiszen olyan frissen ropták a baka táncot, vagy a néptáncot és cigány táncot a színpadon, de voltak, akik vicces jelenettel érkeztek és többen szóló énekben, táncban is bemutatkoztak. A fesztivál vasárnap is folytatódik a strandon, ahol fellépés után a gyógyvízben is megmártózhatnak a vendégek.