Az égiek is kegyesek voltak a futás szerelmeseihez, nem esett az eső, így ragyogó napsütéses időben indulhatott a verseny. Már előzetesen is nagyon sokan, mintegy ezerötszázan jelentkeztek, ezért a nagy érdeklődésre való tekintettel a szervezők a helyszínen is lehetőséget biztosítottak a nevezésre. Így végül közel kétezren döntöttek úgy, hogy a 2023-as budapesti atlétikai világbajnokságra hangolódva a sportnak szentelik ezt a csodás napot.

– Magyarország történetének legnagyobb sporteseményére, az atlétikai világbajnokságra több mint kétszáz ország sportolói, az atlétika világának legjobbjai érkeznek Budapestre. A sportnak köszönhetően nem csak egészségesek lehetünk, de olyan értékeket is megtanulhatunk, mint a szorgalom és a kitartás, amelyek egész életünkben segítenek. Örülök, hogy a legkisebbek és legtapasztaltabbak is rajthoz állnak. Célunk az, hogy mindenki megszeresse a sportot, hogy sportnemzetből sportoló nemzetté váljunk. Ennek egyik fontos lépése ez az egész térséget megmozgató rendezvény – tolmácsolta Dr. Schmidt Ádám, sportért felelős államtitkár üzenetét a megnyitón Nagy Zsolt, a szervezőcsapat tagja. A rendezvényen kicsik és nagyok, amatőr és profi versenyzők együtt ünnepelték a sport szeretetét, népszerűsítették a mozgást és az egészséges életmódot. Kora délelőtt benépesült a Lehel Vezér Gimnázium előtti tér, ahol Kazi Tamás sokszoros magyar bajnok atléta, olimpikon tartott bemelegítést. Elsőként az óvodások futama startolt el, őket az általános iskola alsó és felső tagozatos diákjai követték, majd a középiskolások, felnőttek és a hosszútávfutók álltak rajthoz.

– Nagyon szeretek futni, már nem először veszek részt versenyen. Harmadik osztályos vagyok, így az 1100 méteres távon indulok. Arra számítok, hogy jó eredménnyel érek célba. Testvérem, Milán is rajthoz áll, első osztályosként a 750 méteres távon méretteti meg magát

– mondta el érdeklődésünkre a harmadik osztályos Takács Ákos, aki már rajtra készen állt, amikor motivációjáról kérdeztük.

Tapasztalt futóként vállalta be a 14 kilométeres távot a 69 éves jászberényi Farkas András.

– Már huszonöt éve rendszeresen futok. A mozgás elsősorban az egészségmegőrzés szempontjából fontos számomra. Amikor fiatalabb voltam, akkor a versenyszellem is motivált – tette hozzá.

A Jászberényi FC U11-es csapatának tagjai szintén örömmel álltak rajthoz.

A sport a mindennapjaink része, így lazán teljesítettük a távot. Azért neveztünk, hogy jól érezzük magunkat, a versenyt összekötöttük a csapat évzáró rendezvényével

– részletezte Kalmár Viktor, a kis focisták szószólója.

A versenyzők több korcsoportban és távon indulhattak: ovis, általános iskola 1-2. osztály futókör (750 méter), általános iskola 3-4., 5-6. osztály (1,5 km), általános iskola 7-8 osztály (2,2 km), középiskolások, felnőttek (4,7 km), hosszútávfutók (14,1 km). A fesztivál résztvevői legendás sportolókkal is találkozhattak. Sándor Renáta sokszoros magyar válogatott röplabdázó, Dzurják József, a Ferencváros labdarúgó-csapatának legendás gólkirálya, Kazi Tamás olimpikon atléta és Szécsi Zoltán háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázó inspirálta a versenyzőket. A délutáni eredményhirdetésen Pócs János, a Jászság országgyűlési képviselője és Szántai Attila, a Szeretlek Jászság Egyesület elnöke, a rendezvény megálmodója is gratulált minden futónak.

– Köszönöm a szponzorok támogatását és a csapatunk munkáját. Amikor a közösségi esemény ötlete felmerült, olyan pontokat kerestünk az életben, amelyek összekötnek bennünket és nem szétválasztanak. A mai nap megmutatta, hogy a sport mindenkié, mindenki egyenlő

– fogalmazott Szántai Attila.

Az egyes korcsoportok és távok első három helyezettje ajándékjegyet, minden nevező pedig ötven százalékos kedvezményes jegyvásárlási lehetőséget kapott az atlétikai világbajnokságra. Mindezen túl rengeteg ajándékkal és élménnyel gazdagodtak a futók.