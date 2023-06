Az előzetes regisztrációk alapján több mint háromszázan jelentkeztek az I. Accell Hunland jótékonysági futásra, négy távon három korcsoportban várták a versenyzőket. Szombaton már a kora reggeli órákban sportolókkal telt meg a bicikligyár udvara és parkolója. Szabó-Lukovszki Béla ügyvezető a megnyitón elmondta, a befolyt összeggel a Jász- Nagykun-Szolnok Vármegyei Mentő Alapítványt támogatják. A beszédek után közös bemelegítéssel készült a csapat az első rajtra. A legkisebbeket az 1,6 kilométeres szakaszon biciklivel vezette fel Simon Csaba, vármegyei vezető mentőtiszt, Szabó-Lukovszki Béla ügyvezető és Gyuricza Miklós Tószeg polgármestere.

A mezőny sportos fiataljai hamar el is tűntek az épület sarka mögött, a gyár körül két kört kellett futni.

Szabóné Kun Enikő lányaival nevezett a távra.

Nagyon jó kezdeményezésnek tartom, a helyi iskolából is többen jöttek. A negyedikes lányaimmal idén a legrövidebb távot választottuk, jól éreztük magunkat, nem mellesleg segítettünk is

– mondta az édesanya.

A Szolnoki Honvéd Sportegyesület triatlonosai kisebb csapatban kerèkpárral érkeztek. Huszonnégy sportololójuk közül a fiatalabbak a három, míg a tapasztaltabbak az öt és tíz kilométeres távot választották.

– A jótékonykodás mellett edzünk is, jó hangulatú délelőttöt töltöttünk együtt - fogalmazott a befutás után dr. Szabó Attila Péter, a vezetőjük.

Sokan részt vettek a futáson

Fotó: P. Pusztai Nóra

A nap folyamán többféle módon lehetett adományozni a vármegyei mentő alapítványnak. A nevezési díjak mellett egy gyűjtődobozt is elhelyeztek, a szervezet számlájára is várták az utalásokat. Az ereményhirdetések után kiderült, hogy a nevezésekből befolyt összeget az Accell Hunland megduplázta, már így is meghaladta az egymillió forintot.

– További közel félmillió forint gyűlt össze ládába dobott készpénzből és az utalásokból – öszegezte Simon Csaba. Majd Gyuricza Miklós hozzátette, Tószeg önkormányzata további félmillió forintot ajánl fel. A közel kétmillió forintból a szervezet mentéstechnikai eszközeit bővíti majd.