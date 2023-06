Ápolási osztályunk betegei részére magaságyás készült a kórházban – hívta fel a figyelmet közösségi oldalán a Toldy Ferenc Kórház.

Az egészségügyi intézmény bejegyzésében arról is beszámolt, hogy az ágyást úgy helyezték el, hogy az a kórterem ablakából is látható legyen. Terveik között szerepel továbbá, hogy egy kerti padot is elhelyeznek itt, amelyen a betegek megpihenhetnek és csodálhatják a fejlődő növényeket.