– Kollégáink folyamatosan figyelnek a fürdőzőkre. Ezzel együtt azt kérjük, hogy az ismeretlen mederviszonyok és az erős sodrás miatt kizárólag csak a fürdésre elkerített szakaszon és a hivatalos nyitvatartás alatt délelőtt tíz és este nyolc között fürödjenek a Tiszában – tette hozzá Lits László.

A szabadstrandon természetesen idén is üzemel a büfé, ahol ételek is hűtött italok várják a vendégeket.

A strand „ szomszédságában” a mentett részen ezúttal is a gyermekek rendelkezésére áll a modern játszótér, a sportos vendégeket pedig várja a strandröplabda- és a sportpálya is. A pénteki délelőtt folyamán ezeken is megtörtént a karbantartás, a városüzemeltetés munkatársai azon dolgoztak, hogy minden készen álljon a fürdőzők érkezésére. Tizenegy óra körül meg is érkeztek az első strandolók...