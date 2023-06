A növényeket is gondozzák az utak mentén

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. az útkarbantartás és úthibák javításán túl egyéb munkálatokat is rendszeresen végez. A tavaszi és nyári időszakban elengedhetetlen például a kaszálás, ami vármegyénkben az elmúlt napokban több helyszínen is zajlott. – Munkatársaink ezen felül a 3117-es összekötő úton a korábbi növényzetgondozási tevékenységből visszamaradt gallyakat rakodták, a 33-as főút mentén a padkakátyúkat állították, állítják helyre. Mindezek mellett szemétszedést is tartanak a 4-es főút és a 4612-es jelű összekötő út mentén – tudtuk meg Pécsi Norbert Sándortól.