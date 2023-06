Az Útinform tájékoztatása szerint az M4-es autóúton, burkolatfelújítást végeznek az M0-s autóúti csomópont térségében. A Szolnok felé tartókat a 23-26-os km között a kollektor ágra terelik. (A munkálatok ideje alatt a Vecsés/Ecser és az M0-s autóút csomópontjában a fel- és a lehajtás biztosítva van.)

A Liszt Ferenc repülőtér térségében is javítják a burkolatot. A Szolnok felé tartó irányban a 19-es és a 22-es km között csak egy sáv járható. Ehhez kapcsolódóan a 4-es főúton a városból kivezető oldalon is lezárnak egy sávot az M4-es autóúti csomópont előtt. Csúcsidőszakban jelentősebb torlódások is kialakulhatnak, a repülőtér felé tartók hosszabb menetidővel számoljanak, érdemes hamarabb útnak indulni.

A 4-es főúton, Törökszentmiklós keleti határában útépítés miatt a 119-es és a 120-as km között június végéig félpályás lezárást vezettek be. Napközben jelzőőrös irányításra készüljenek!

Kompok:

A Tisza középső szakaszán, Vezseny és Martfű, illetve Tiszaroff és Tiszasüly között továbbra sem közlekedik a komp.

Kaminonstop:

A következő kamiontilalom június 24. szombat 22 órától, június 25. vasárnap 22 óráig lesz érvényben.