Hegyimentőkkel együtt emelik ki a szerdán lezuhant szolnoki katonai helikopter roncsait Horvátországban. A rendkívül nehéz terepviszonyok miatt a műszaki mentés várhatóan napokig is eltart. A Honvédelmi Minisztérium csütörtök délután jelentette be, hogy megtalálták a helikopter-baleset harmadik áldozatát is. A baleset körülményeit horvát – magyar szakértői csoport vizsgálja, tájékoztatott a Hirado.hu.