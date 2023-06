Szóbeli interpellációkkal kezdődött a képviselő-testület legutóbbi ülése a polgármesteri hivatal dísztermében. Lakossági jelzések alapján a képviselők számos problémát felvetettek, többek között a csapadékvíz elvezetéssel, az elhanyagolt, gondozatlan ingatlanokkal, közlekedéssel kapcsolatban. A napirendi pontok sorában sok egyéb téma mellett a város jelenét és jövőjét meghatározó fejlesztésekről is tárgyaltak.

– Gazdasági, kulturális, közösségi és turisztikai szempontból Jászárokszállás egyik kulcsfontosságú helyszíne a strand, melyet a Városgondnokság üzemeltet.

A létesítmény további fejlesztése meghatározhatja a település jelenét és jövőjét is

– vezette fel a strand fejlesztési lehetőségeiről szóló előterjesztést Antal Péterné Szerző Ildikó polgármester.

A strand korszerűsítését évek óta tervezi a képviselő-testület. Megtudtuk, jelenleg rendelkezésre áll egy fedett medence és az azt kiszolgáló wellness részlegek terve.

Lejárt az építési engedélye, de érvényes vízjogi engedéllyel még rendelkezik. A fedett medence megvalósítása csak pályázati támogatással elképzelhető.

Elhangzott, jelenleg nincs kiírva pályázat, de várható, ezért fel kell rá készülni. Ennek első mérföldköveként a testület áttekintette a jelenlegi terveket.

A városvezető kiemelte: a pályázatoknál a gyógyfürdők prioritást élveznek, ezért a gáztalanító beépítése után a víz ásványvízzé vagy gyógyvízzé minősítésének lehetőségét is meg kellene vizsgálni. Pető Judit képviselő, a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke javasolta, hogy az újratervezés során próbáljanak szélesebb profilt adni a fedett térnek. Felmerült például a gyógyszolgáltatások bővítésének ötlete és különböző élményelemek kialakítása is.

A testület egyhangúlag támogatta a Jászárokszállási Strand és Termálfürdő fejlesztését. Ennek érdekében elrendelték a fedett medence épület engedélyi tervének korszerűsítési felülvizsgálatát, a medencefunkció bővítési lehetőségének, valamint az ásványvízzé vagy gyógyvízzé nyilvánítás folyamatának előzetes vizsgálatát.

A tanácskozáson áttekintették a Széchenyi István Általános Iskola és AMI fejlesztési lehetőségeit is. A tanulók számának növekedése miatt felmerült az igény az épület bővítésére. Új tantermekre, ebédlőre és sportudvarra lenne szükség. Döntöttek arról is, hogy az önkormányzat pályázatot nyújt be a TOP Plusz programban a csapadékvíz-elvezető rendszer fejlesztésére. Célja a Déryné-Vasút utcák és a Deák-Rákóczi és Hunyadi utcák által határolt terület csapadékvíz elvezetési munkálatainak elvégzése, kiemelten kezelve a Deák, a Kurucz és a Prohászka utcákat.