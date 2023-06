Nagy beruházás munkálatai kezdődtek el a napokban Jászdózsán. Egy közel százmillió forintos pályázat részeként megújul a Szent Mihály tér, zöldítenek és parkolókat alakítanak ki a falu több pontján.

Újabb, padokkal és agility játékkal felszerelt kutyajátszóteret adtak át Szolnokon. A belvárosi valamint a Széchenyin élő ebtulajdonosok mellett most már a Bajcsy Zsilinszky út környékén lakók is elkerített futtatóban játszhatnak négylábú kedvenceikkel.

Június 30-án délelőtt tíz órától hivatalosan is megnyitja kapuit a szolnoki szabadstrand. A strandon büfét is üzemeltetnek majd, illetve ételek is hűtött italok is várják a vendégeket.

Teljes terjedelmében égett egy személyautó az M4-es autóút 111-es kilométerénél, Tiszapüspöki közelében június 29-én késő délután. A műszaki mentéshez a szolnoki hivatásos és a törökszentmiklósi önkormányzati tűzoltókat riasztották, akik két vízsugárral eloltották a tüzet.

Tavaly márciusban vette kezdetét az az országos programsorozat, amelynek célja, hogy minél több temetkezési helyen álljon okosparcellakő. A szolnoki Kőrösi úti temetőben mostantól egy fejlesztésnek köszönhetően QR-kód beolvasásával könnyedén tájékozódhatunk az adott településen nyugvó hírneves személyiségek életútjáról, munkásságáról.

Rendőrök igazoltattak június 27-én délután egy kerékpározó férfit. A járőrtevékenységüket végző egyenruhások eligazítást kaptak arról, hogy egy szolnoki ingatlanból többek között egy vázas férfikerékpárt tulajdonított el ismeretlen, erről felvétel is készült. A rendőrök a ruházat alapján hasonlóságot véltek felfedezni a kamerán szereplő feltételezett elkövető és az előttük tekerő férfi között, szimatuk pedig nem csalt.

Szutorisz-Szügyi Csongor, a Szolnoki Tankerületi Központ igazgatója nyugdíjba vonul. Helyét június 30-tól Rusvai Károly, a szolnoki Fiumei Úti Általános Iskola intézményvezetője veszi át.

Néhány ezer forintos tartozás miatt raboltak el hárman egy cibakházi férfit. A három abonyi férfi egy buszmegállóhoz csalta a sértettet, akit aztán betuszkoltak egy autó hátsó ülésére, majd egy elhagyatott helyre vitték őt. Az elkövetők erőszakkal próbálták elérni a néhány ezer forintos tartozás megfizetését, a cibaki férfinak azonban sikerült elmenekülnie.

Szerda este a szolnoki Ady Endre utca egyik tízemeletes társasházához riasztották a tűzoltókat és a mentőket. A helyszínre kiérkező tűzoltók kinyitották az egyik lakás ajtaját, ahol egy holttestet találtak.

A Nemzeti Védelmi Szolgálat arra figyelmeztet, hogy a bankszámlák, illetve bankkártya-adatok megszerzésére specializálódott csalók újabb módszerrel próbálkoznak: magukat a rendőrség munkatársainak kiadva tévesztik meg a gyanútlan áldozatokat. Néhány napja egy állampolgár tett bejelentést, mert ismeretlenek több millió forintot emeltek le a bankszámlájáról.

Nemcsak brutálisan bántalmazta, szexuálisan is zaklatta áldozatait a 18 éves tiszarádi állatkínzó. A fiatalt elítélték, de nem tett eleget a büntetéshalasztás feltételeinek, ezért körözték. Az elfogatóparancs által körözött állatkínzót végül sikerült elfogni a Népligeti pályaudvaron. L. Sándor a legbrutálisabbak állatkínzók közé tartozik, áldozatai akár órákon át is szenvedtek.