Nagyszerű siker, mezőtúriak a Groupama Aréna gyepén! Így járta körbe a várost a jó hír a minap, amikor a Szent István Katolikus Általános Iskola diákjai és felkészítői részt vettek a Fradi Suliga országos döntőjében. – A program ebben a tanévben bővült ki, négy megyéből – Bács-Kiskun, Baranya, Jász-Nagykun-Szolnok és Pest – vidéki iskolákat is meghívtak. Megyénkben 12 intézmény vesz részt a programban, köztük mi is szerepelünk – mondta el korábban Lantai Laura, a mezőtúri Szent István Katolikus Általános Iskola és Óvoda pedagógusa, egyben a mezőtúri suligások vezetője. Kiderült az is, hogy ezen a sportbajnokságon nemcsak a pályán elért eredmények számítottak, nem csupán a gólok számával lehetett nyerni, hanem a sikeres szereplés feltétele volt a sportszerűség, valamint az aktív közösségi részvétel is.

A mezőtúriak kiemelkedő eredményt értek el az elmúlt hónapok komoly munkájának eredményeképpen. A különböző városokban megrendezett fordulókban rendre remekül teljesítettek és emellett sokak számára mutattak példát jó cselekedeteikkel, amellyel kivívták a Ferencváros vezetőségének elismerését is. A gyerekek és tanáraik volt hogy graffitis falat festettek le, időseknek adtak anyák napi műsort vagy éppen babafákat locsoltak. – Ezek a gyerekek sok embernek mutatták példát önzetlenségből és tenni akarásból az elmúlt hónapok alatt – szólt elismeréssel a gyerekek teljesítményéről Szűcs Dániel polgármester is.

A Fradi Suliga megyei összevetését megnyerve végül bejutottak az országos döntőbe, ahol harmadik helyezést értek el.