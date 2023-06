A polgármesteri hivatal munkatársai már éjjel elkezdték felmérni az ítéletidő okozta károkat. Az önkormányzat rendkívüli közleményben kérte, hogy aki önerőből nem tudja megjavítani a megbontott tetőt, az jelezze a hivatalnak. Elhalasztották az erre a hétvégére meghirdetett Hidi-Napokat, hiszen most a károk csökkentése, az utak járhatóbbá tétele és a helybeliek megsegítése a legfontosabb.

– A legtöbb káresemény tetők, tetőszerkezetek megrongálódásából, beázásokból adódik, valamint mennyezetek szakadtak be az ingatlanokban és elektromos vezetékek sérültek meg. Kértük a lakosokat, hogy a közzétett telefonszámon jelentsék be a károkat és igyekeztünk segítőket is szervezni. A legtöbb család saját maga dolgozik a károk helyreállításán. Ehhez az önkormányzat tetőléceket, fóliát, szarufát biztosít. Cserépből van a legkevesebb, de szerencsére Alattyánról kaptunk segítséget a beszerzésben. Az E.ON Áramszolgáltatóval kivágtuk azokat a fákat, amelyek a vezetékekre dőltek.

A település szélén mintegy százötven méteren a vihar szinte végig tarolt mindent. A sportpályán a lelátó tetejét egy az egyben leszakította, a labdafogó hálókat pedig beborította a futballpályára

– tájékoztatott Eszes Béla polgármester.

A faluban sokan összefogtak és egymást segítették a bajban. A környező településekről is érkeztek önkéntesek, akik a károk enyhítésén dolgoztak. Huszár Arnold, Alattyán polgármestere közösségi oldalán élő videóban kérte a jóérzésű embereket, hogy induljanak el Jánoshidára. Pócs János, a Jászság országgyűlési képviselője is a helyszínre sietett és segítséget ajánlott fel.