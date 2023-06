Csehné Kovács Sarolta, a Napsugár Gyermekház csoportvezetője arról számolt be hírportálunknak, hogy a Napsugár Gyermekházban már 90 százalékos feltöltötték a nyári táborokat.

– Idén is nyolc héten keresztül, június 19 és augusztus 11 között fogadjuk a gyerekeket heti turnusokban – jelezte a csoportvezető. – Jelenleg már mintegy kilencven százalékban beteltek a férőhelyek. Nagyrészt kézműves foglalkozással készülünk, hiszen gyöngyfűzéssel, fafaragással, agyagozással, népi játékokkal, különböző szabadidős és kreatív programmal kedveskedünk a fiataloknak. A táborokba délelőtti és délutáni, valamint egész napos foglalkozásokat is biztosítunk, amelyek egytől-egyig nagyon népszerűek a helybeli családok körében. Számos középiskolás áll rendelkezésünkre ezekben a hetekben, akik nálunk töltik az 50 órás iskolai közösségi szolgálatot is.

A hasonló táborokra mindenhol nagy szükség van, hiszen a családok egy részében nem tudják másként megoldalni a gyermekfelügyeletet a vakáció teljes ideje alatt.

Ezzel a gonndal néz szembe a szolnoki kétgyermekes édesanya, Földesi Tünde is.

– Családunkban a nagyszülők még aktívan dolgoznak, ezért rájuk is csak alkalomadtán számíthatunk. Az elmúlt évek során otthonról dolgozhattunk, ami némi segítséget nyújtott abban, hogy megoldjuk ezt a helyzetet. Az utóbbi egy évben azonban visszatértünk a munkahelyeünkre, így a nyári táboroztatás nagy segítségünkre lesz majd a vakáció idején. Mindig előre tervezünk. Kislányunk nagyon szereti az állatokat, ezért számára valami természetközeli tábort keresünk. Kisfiunk pedig rajong a sportokért. Éppen ezért már év elején elkezdek érdeklődni az az évi aktuális lehetőségekről. Többször előfordul az is, hogy a nagyszülők pár hétre szabadságra mennek és besegítenek. Mindez nagyon sokat jelent számunkra, hiszen manapság több tízezer forintot el lehet költeni egy heti nyári táboroztatására.

A kézműves és a lovastáborok mellett igen népszerűek a sportok is. A Szolnoki Sportcentrum tájékoztatása szerint június 19-től minden korosztályban várják a sportolni vágyó fiatalokat. Őszig közel 710 gyermek részre tudnak férőhelyet biztosítani, ám közel 600 hely már foglalt. A programok között szerepel atlétika, kajak-kenu, kosárlabda, röplabda és még számos sportág, melyeket a legkisebbek is kipróbálhatnak.