Több helyen volt csillámtetoválás, színezés, rajzolás és logikai játék is. Gombóc Artúr és barátai mellett a Kalap Jakab mesekoncert és az óriásbábosok meséje is nagy tetszést aratott. Volt ugrálóvár, termékbemutató, de természetesen fagyi, vattacukor, lufi és kürtőskalács is kapható volt. A parkolóban ugrálóvár, mini körhinta, a parkban bütykölde várta a csöppségeket, de bemutatkoztak a helyi kézművesek is.

Ebéd után meseelőadás és koncert szórakoztatta a több száz érdeklődőt. A tűzoltóság udvarán nagyon népszerű volt a fecskendős célbalövés, de lehetett menni egy-egy kört a szirénázó tűzoltóautóval is.