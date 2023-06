A rekkenő hőségben is gőzerővel dolgoznak a település szépítésén, hogy a munkálatok egy részével elkészüljenek a június 30-án kezdődő XXVII. Jász Világtalálkozóra.

A kivitelezési munkák érintik a Szent Mihály teret is, mely a kulturális, hagyományőrző programsorozat egyik fő helyszíne lesz.

Az önkormányzat közel százmillió forint vissza nem térítendő támogatást nyert a TOP Plusz Élhető települések pályázatán a településközpont felújítására. Több elemből áll a projekt, amelynek kivitelezési munkálatai már folyamatban vannak

– számolt be hírportálunknak Baranyi Sándor polgármester. Ha nem érkezik több ezer látogató a faluba, akkor is forgalmas a Szent Mihály tér, hiszen az óvoda és az artézi kút is ott található.

– Az óvodával szemben megsüllyedt, nagyon rossz állapotban volt az aszfalt, ezért elengedhetetlenné vált annak felújítása. Az út aszfaltozása már elkezdődött. Mivel nagyon forgalmas településrészről van szó, kiemelten fontos a közlekedők biztonsága. Az óvoda és az artézi kút között gyalogátkelőhelyet alakítunk ki lámpával, hogy sötétben jobban látható legyen. A nevelési intézménynél kevés volt a parkolóhely, ezért gyakran az úttesten is megálltak autóval, ami gondot okozott. Éppen ezért a közlekedési helyzet javítása és a közlekedésbiztonság erősítése érdekében parkolót is terveztünk a pályázatban, ami már el is készült – részletezte a településvezető.

A projekt részeként a régi Coop ABC helyén szintén parkolókat, illetve filagóriát, pihenőhelyet és zöldövezetet alakítanak ki. Ezzel még nem ért véget az infrastruktúra fejlesztés, a régi ABC-től az orvosi rendelőig ugyanis új járdát és aszfaltos utat építenek, az orvosi rendelővel szemben pedig mindkét oldalon kavicságyas parkolót terveztek.

– Ez a pályázat tartalmazza a játszótér felújítását is, amelynek keretében új játszótéri eszközöket szeretnénk telepíteni, valamint az önkormányzat településrendezési tervét is a támogatásból készítjük el – folytatta Baranyi Sándor.

Hozzátette: a munkálatok egy részével szeretnének végezni a jász világtalálkozóra, míg például a zöldterület kialakítása és a játszótér felújítása már csak azt követően valósulhat meg.