Közel ötven gyermek táboroztatását finanszírozza az önkormányzat a Szolnok környéki településen. Bár még a kora reggeli órákban értünk a faluház nagytermébe szerdán, már javában zajlott a csocsóbajnokság. Akadtak, akik az asztalnál ülve a reggelijüket majszolták, a többség izgatottan készült a biciklitúrára.

– Martfű felé vesszük az irányt, eltekerünk a játszótérig, ellátogatunk a múzeumba és még a mozi is belefér a mai programba. A héten voltunk már strandon és megyünk még a szolnoki Reptárba is. Már hagyomány, hogy a pénteki búcsúebédet a nyugdíjas klub tagjai főzik meg a gyerekeknek, íjászkodunk is – sorolta Szőkéné Válent Anikó, táborvezető.

A belépőkre, programokra a szülőknek nem kell költeni, a gyerekek ebédet is kapnak. Az önkormányzat a táboroztatásra közel egymillió forintot költ.