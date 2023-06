– Melyek a szolnoki Tourinform iroda legfontosabb feladatai?

– Irodánk egyfajta bemutatóterem, amely elsősorban a település, sőt, a térség fogadószobája, ahol a vendég a helyi, a térségi és persze az országos turisztikai kínálattal találkozik. Hazánkban összesen 94 ilyen színtér működik. Feladataink közé tartozik, hogy információkkal szolgáljunk a különféle rendezvényekről, látnivalókról, és térképeket, kiadványokat biztosítsunk az érdeklődőknek. Júniustól szeptemberig városnéző sétákat szervezünk Szolnokon, októbertől februárig pedig várostörténeti előadásokat tartunk. Emellett a Turizmus világnapja keretében szakmai napot, rendhagyó sétát és kiállításokat rendezünk. Főszervezői vagyunk továbbá a szolnoki utazás kiállításnak. Kiváló lehetőség számunkra, hogy az Aba-Novák Agóra Kulturális Központ az üzemeltetőnk, hiszen közreműködésükkel számos programnak adhatunk otthont. Tudni kell, hogy Szolnokon kívül összesen harmincnégy település tartozik hozzánk, és hetven idegenforgalmi objektumot tudunk felkínálni a vendégeknek.

– Nemrég jelent meg a hír az Aba-Novák Agóra Kulturális Központ közösségi oldalán, hogy a Magyar Turisztikai Ügynökség teljesítményértékelő rendszerében az egyik legmagasabbra értékelt iroda a szolnoki. Mit jelent a gyakorlatban ez az elismerés?

Az ügynökség minden évben különböző szempontok alapján követi figyelemmel az irodák tevékenységét. Feladatokat kapunk, amelyeket határidőre be kell fejezni, illetve néhány, úgynevezett „mystery shopping” ellenőrzést is végeznek, vagyis személyesen, próbavásárlás formájában vagy telefonon ellenőriznek bennünket.

– A minőségbiztosításhoz tartozik az is, hogy a csodasmagyarorszag.hu oldalon a hozzánk tartozó települések turisztikai objektumait frissítjük és ehhez is határidős feladatokat kapunk. Az irodának rendelkeznie kell egy aktuális honlappal, friss kiadvánnyal, és megfelelő nyitvatartással szezonon kívül és szezonban egyaránt. Nagy öröm számunkra, hogy ebben a minőségbiztosítási rendszerben tavaly 98 százalékot értünk el.

– Hazánk mely pontjairól érkezik a legtöbb érdeklődő, illetve mely országok turistái keresik fel mostanság az irodát?

– Ha a külföldieket nézzük, akkor főként német és osztrák vendégek jönnek, de cseheket, románokat és szlovákokat is gyakran fogadunk. Ami a belföldi turistákat illeti, az elsődleges küldőterület Budapest, a fővárost a térségi fürdővárosok követik. Hajdúszoboszlóról, Berekfürdőről és Cserkeszőlőről is szívesen látogatnak Szolnokra. Megjegyzem, a Tiszavirág Fesztivál miatt Pécsről, Zalaegerszegről, Kaposvárról, Tatáról és Siófokról is érkeztek hozzánk látogatók.

– Mi a helyzet a város épített örökségének keresettségével, például a Tiszavirág híddal, és az olyan kedvelt természeti látnivalókkal, mint a tiszavirágzás?

– Az elmúlt hetekben egymást érték a telefonok az ország minden részéről, rengetegen tájékozódtak a tiszavirágzásól. Próbáltunk naprakészek lenni a témában, a tiszakürti kollégánk sokat segített ebben, folyamatosan informált a nem mindennapi jelenségről. A belvárosi és a Tiszavirág híd közti terület a város egyik legszebb része, ezért a környéket mindig a turisták figyelmébe ajánljuk.

– Van-e arra lehetőség, hogy valaki szervezett formában ismerje meg a vármegyeszékhelyet?

– Természetesen. Minden évben indítunk városnéző sétákat, melyek havi két alkalommal, szombatonként, júniustól szeptemberig zajlanak. Időközben már kialakult egy bázis, akik rendszeresen eljönnek, és szívesen csatlakoznak hozzájuk a turisták. A célunk, hogy más megközelítésben, sajátos módon mutassuk be Szolnokot az érdeklődőknek.

– Ha Szolnok idegenforgalmáról beszélünk, megkerülhetetlen téma a habos isler. Mennyire ismerik az édességet a turisták?

– Akik jártak már Szolnokon, sőt visszatérő vendégek, azoknak nem kell bemutatni ezt a süteményt. Mindig elmondjuk, hogy ha itt bármelyik cukrászdába bemegy a vendég, ott az isler habos lesz és nem lekvárral töltött. A szolnoki változat az évek során több programcsomagba is bekerült már, hiszen ez egy olyan helyi kuriózum, amit nem lehet kihagyni annak, aki a városunkba látogat.

– Milyen szolgáltatásokkal várják idén nyáron a turistákat?

– „Érdekes Szolnok” címmel ingyenes városnéző sétákat indítunk július 1-jén, 22-én, augusztus 19-én, és 16-án 10 órakor a Tourinform iroda elől. A séták témája a megújult honlapunkon a szolnoktourinform.hu oldalon tekinthetők meg. Az irodában található Szolnok Bolt ajándék készletét folyamatosan bővítjük szolnoki és magyaros szuvenirekkel. A túrázóknak összeállított túra csomagokat és kerékpár kölcsönzési lehetőséget kínálunk. Molnár Katalin kolléganőmmel hosszított nyári nyitva tartással várjuk a vendégeket, hétfőtől péntekig 9-17 óráig, szombaton pedig 9-14 óráig a Hild János tér 1. szám alatt.