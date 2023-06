Esemény 1 órája

Teadélutánokon is összegyűlnek az újszásziak

Havonta kétszer várja az érdeklődőket az ÉN IS VAGYOK! Mozgássérültek Egyesülete Újszászon. Komoly kérdésekről is szó esik, s alkalom lesz a kikapcsolódásra is.

Forrás: Illusztráció Fotó: Shutterstock.com

Új programmal várja az érdeklődőket az ÉN IS VAGYOK! Mozgássérültek Egyesülete a Plusz Pont Közösségi Házban. Minden hónap második és negyedik szerdáján ügyfélfogadást és teadélutánt tartanak, ahol délelőtt a fogyatékossággal kapcsolatos ügyekről esik szó, délután egytől pedig kikapcsolódást kínálnak. A programok között lesz film- és könyvklub, társasjátékozás, de egyszerűen csak beszélgetésre is várják az érdeklődőket.

