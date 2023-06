A vármegyeszékhelyen is elképesztő gyorsasággal robbant be a „muncholás”, azaz ételmentés. A munch applikáció segítségével az éttermek, pékségek, kávézók és más, élelmiszerrel foglalkozó cégek olyan ételeket tudnak megmenteni, amelyeket a nap végén kidobnának. A szolnoki származású Kis Izabella számtalan környezetvédelmi témában gyakorlott. Most az ételmentés kapcsán kerestük fel, hogy megossza velünk tapasztalatait.

Állatokat mentettek a polgárőrök Tiszajenőn. A bajba került szürkemarhák inni mentek le a Tiszához, a felázott, összetaposott partszakaszon azonban elmerültek a sárban, ahonnan nem tudtak kimászni. Végül a polgárőrök húzták ki őket nem kis munkával, a mentésben még civilek is segédkeztek.

Jelenleg a törökszentmiklósi katolikus kollégium felújítási munkálataiban vesz részt Makkai Attila, akinek 2008-ban egy betegség miatt térd fölött amputálni kellett mindkét lábát. A 42 éves férfinak imádott családja, és szeretett munkája ad erőt a mindennapokhoz.

Befejeződött a külterületi közutak fejlesztése Jászszentandráson. A község önkormányzata a Vidékfejlesztési Program segítségével több mint 250 millió forint értékben újított fel külterületi utakat, körülbelül nyolc kilométer hosszan.

Az ember a természet szerves része, ám a hosszú távú civilizációs folyamat, nem is kicsit, önzővé tette a homo sapienst, némileg kiölve mindannyiunkból a környezetünk szépségeire való rácsodálkozást. Vannak közöttünk azonban olyanok, akik nyitottabb szemmel és füllel, de leginkább tágabbra tárt lélekkel figyeli és fogadja be a körülöttünk lélegző életet.

Suhajda Szilárd pokoli kínokat élt át a hegyen, mielőtt meghalt. A biológus elmagyarázta, hogy mi történik ilyenkor a szervezettel.

Megszűnnek az IC-pótjegyek, a vasúti távolsági közlekedésben a helyükbe új, egységes árazású helyjegyek lépnek, amelyek megváltásával immár az országbérletek is felhasználhatók lesznek az IC- vagy más helyjegyköteles vonatok másodosztályán történő utazáshoz.