Többek között Szolnok, Tiszafüred, Karcag, Kunmadaras, Szarvas, és Kisújszállás területén is elosztóhálózatot építenek, új fogyasztásmérőt szerelnek fel. Emellett például okos fogyasztásmérőket is csatlakoztatnak, év végére közel 80 ezret. A társaság a hálózat mentén gallyazást, madárvédelmi beavatkozásokat is végez.