A péntek esti vihar miatt közel kétszázötven bejelentés érkezett szombat délutánig a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz. A leginkább érintett települések között volt Szolnok, Törökszentmiklós, Abádszalók, Jászalsószentgyörgy és Jánoshida.

A Pozsonyi és a Bajnok utca kereszteződésében két személyautó ütközött össze vasárnap délután. A balesethez a város hivatásos tűzoltó érkeztek ki, akik áramtalanítják a járműveket.

Szombat éjszaka ismét feltört a víz a szolnoki Ady Endre úton. Már este tizenegy órakor körbekerítették az érintett területet, a VCSM munkatársai dolgoztak a hiba elhárításán. A környéken néhány fogyasztó az éjjel nyomáscsökkenést tapasztalhatott.

Ízletes ételek, remek programok és kiváló hangulat fogadta a Karcagi Birkafőző Fesztivál látogatóit. Szombaton százharminc pörkölt került a zsűri elé, s a nap végére az is kiderült, kik készítették el a legkiválóbb finomságokat.

Látványetetésekre várták a látogatókat a szolnoki Bagolyvár Vadasparkba szombaton. Rengetegen gyűltek össze a vidrák kifutójánál, hogy megcsodálják az apró állatok falatozását.

A Szolnoki TIT Uránia Bemutató Csillagvizsgáló számtalan érdekes előadás mellett naplemente és csillagok nézésére is várta a látogatókat szombaton délután, a Múzeumok Éjszakája programsorozat részeként. A jó időnek hála rengetegen keresték fel a vármegyeszékhely legmagasabb épületének tetejét.

A pénteki vihar okozta brutális károk miatt a szervezők leállították a XV. Zsír on the Feszt programsorozatot Alattyánon. Szombaton is a helyszín kártalanításán dolgoztak. A szervezők már a jegyek kártérítésével foglalkoznak.

Kisiklott egy hullámvasút vasárnap a stockholmi vidámparkban, egy ember életét vesztette, és többen megsérültek. A rendőrség szerint hét embert, köztük gyerekeket kellett kórházba szállítani. A mentési munkálatok megkönnyítésére kiürítették a vidámparkot.

Egy kisfiú meglőtte tízéves unokatestvérét Magyarkeresztúron. A gyerekek együtt játszottak a légpuskával, amikor az elsült. A lövedék a kislány szegycsontját találta el. Azt még nem tudni, hogy hogyan került a fegyver a gyerekek kezébe.

Ellopták L.L. Junior telefonját egy miskolci fellépésen, az énekes most 1 millió forintot fizetne annak, aki visszajuttatja neki a készüléket. Az énekes csak egy pillanatra tette le a telefont a színpad mellé, de a készülék szinte azonnal eltűnt. Később próbálta hívni a számot, de már ki sem csöng, és a lokátoron sem látszik.