A lakosság vízigényének biztos kiszolgálása érdekében egy új, 350 méteres ivóvíz kutat fúrat az önkormányzat Jászfényszarun. Az engedélyek birtokában kiválasztották a kivitelezőt. A fúrási munkálatok június 5-től kezdődnek és júniusban be is fejeződnek. A vízelvezetési és egyéb munkálatok azonban áthúzódnak júliusra is – tájékoztatott a város közösségi oldalán Győriné Dr. Czeglédi Márta polgármester.

A fúróberendezés a kút szakaszait egyben fúrja ki, azaz több napon keresztül éjjel-nappal dolgozik, melynek minimális hangterhelése van a környezetre. Júniusban több ütemben akár három-négy napon át, éjjel is végzik a fúrást, ami zajt bocsájt ki. A zajterheléssel érintett utcák (Hunyadi János, Dobó Katalin és az Árpád utca egy része, a Bercsényi és a Dobó István utca eleje, a Szűcs Mihály, Petőfi Sándor utca és a Bocskai tér egésze) lakosaink türelmét és megértését kérik a munkálatok ideje alatt, hogy az új kúttal biztosítani tudják a helyiek számára a korlátlan ivóvíz szolgáltatást a nyári időszakban.