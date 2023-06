– Milyen eseményekkel készültek a nyári hónapokra?

– Évekre nyúlnak vissza közösségünk életében a pünkösdhétfői rendezvények, hiszen mindig ilyenkor tartjuk a belvárosi plébánia majálisát. Ekkor többen is csatlakoznak hozzánk, általában több százan érkeznek a programra. Igyekszünk gyermekprogramokat kínálni, illetve megáldjuk a babakocsikat, motorokat, autókat és a rollereket is. A nyárra táborokkal is készülünk. A június 19-i héten plébániai hittantábor lesz majd, és immár harmadik alkalommal, június utolsó hétvégéjén rendezzük meg az apa-fia kenuzást. Ez utóbbi kezdeményezés arról szól, hogy a Holt-Tiszán eveznek végig az édesapák a fiaikkal. A néhány kilométeres evezés után sátorverés, vacsora, bemutatkozás és esti ima következik. Ezután az édesapákat és gyermekeiket elküldjük egy kétórás programra, és ők döntik el, hogyan töltik ezt az időt.

– Mi a céljuk a rendhagyó kenuzással?

– Elsősorban az, hogy minőségi időt töltsenek együtt a család férfi tagjai. Az édesapák tudják ugyanis leginkább megmutatni a fiúgyermeküknek, hogy miként kell egészséges férfiként élni.

– Egy édesapa milyen értékes útravalót adhat a fiának?

– Gyakran említem meg az apukáknak, hogy Szent István intelmeket írt Szent Imrének. Természetesen nem ugyanezeket kell továbbadni, de ezek a gondolatok kiváló kiindulópontok, ötletadók lehetnek. Egy-egy jó tanács akár életre szóló élményt adhat a gyermeknek. Idén egyébként anya-lánya programot is szervezünk.

– Közkedvelt eseménnyé vált a Vacsora fehérben elnevezésű kezdeményezés, mely hagyománnyá vált Szolnokon.

– Valóban. Augusztus 26-án, szombaton harmadjára rendezzük meg a Kossuth téri eseményt. A programmal korábban Párizsban találkoztam, ottjártamkor fehér ruhába öltözött emberekkel telt meg a Notre Dame előtti tér. Vacsoráztak, beszélgettek a résztvevők és kínálgatták egymást. Végül Nagymaroson, az előző szolgálati helyemen én is elindítottam a kezdeményezést. Itt, Szolnokon is szívesen látogatnak el erre az alkalomra a környékbeliek, akiknek illendő fehér ruhában megjelenni. A találkozás lényege az, hogy a hétköznapok rohanása után együtt legyünk, és megosszuk egymással a gondolatainkat.

– Programjaik nagy része a fiatalokra és a családokra összpontosít. Küldetésüknek tekintik, hogy támogassák ezeket a közösségeket?

– Azt gondolom, a beteg családoknak rengeteg gyógyítója akad, mi inkább a megelőzés fontosságát hangsúlyozzuk. Valamennyi eseményünk az egészséges emberek és családok megerősítéséről szól, vagyis elsősorban arról, hogy ezek a közösségek lelkiekben stabilak maradjanak, és ne szoruljanak rá külső segítségre.