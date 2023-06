A Múzeumok éjszakája elnevezésű hagyományosan egyestés programsorozathoz a Szolnoki Szigligeti Színház már korábban is csatlakozott. E nagy múltú intézmény ez évben is adja magát a kulturális szimpóziumhoz, mégpedig a Szigligeti Labirintus által.

A Tisza parti teátrumban ebben az évben, június 24-én 22 órától éjfélig szinte egy időben lesz dráma és komédia, thriller és bohózat, játék és muzsika 15 percben. Minderről Barabás Botond színházigazgató beszélt hírportálunk.

– Amikor az idei Múzeumok éjszakája kapcsán a saját programunkat tervezgettük, azt is megfogalmaztuk, hogy olyat mutassunk magunkból, amit a nézőink keveset láthatnak. Így jött az ötlet a színházi labirintus megvalósításához. Ez egy kalandos játék lesz, a zegzugos épület belsejében vezető útvesztőkön elindulva, szabadulószobákon keresztül a megnyugtató kijáratig. A közönség számára csoportokban mutatjuk be a színházunk különböző helyiségeit, a pincétől a padlásig, miközben találkozhatnak az öltözőikben jelmezüket próbálgató művészeinkkel, a díszletezőkkel, világosítókkal, és kipróbálhatják a forgószínpadot és a süllyesztőt is. A jelentkezőket próbatételek elé állítjuk, úgyhogy izgalmakban nem lesz hiány – részletezte a június 24-i színházi éjszakát a színidirektor, aki maga is az egyik állomáshelyen feladatokat fog feladni a résztvevőknek.

Barabás Botond elárulta, hogy immáron csak a részleteket tudja elárulni olvasóinknak, ám sajnálatosan már nem tudnak több nevezést elfogadni, mert miután meghirdették a lehetőséget, a jelentkezők pár perc alatt regisztráltak a részvételre.