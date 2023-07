A július másodikán megnyílt strandkönyvtár idén is nagy népszerűségnek örvend nem csak a helyiek, hanem a nyaralni vágyók körében is. A vízparti kis házat erre a célra minden évben a helyi önkormányzat biztosítja.

– Minden évben sokan felkeresik a strandkönyvtárunkat – tájékoztatta hírportálunkat Prinyi Tünde intézményvezető.

Immár öt éve várjuk a nyári szezonben olvasnivalóval a fürdőzőket, idén július 2-tól egészen a hónap végéig látogathatnak bennünket olvasóink kedden és szerdán 11 és 17 óra között.

Mindenki találhat magának olvasnivalót

Forrás: Beküldött fotó

A kisgyermekes családok mindig kíváncsian érkeznek a strandkönyvtárhoz, hogy megcsodálják, milyen kincseket rejt a különleges fa épület.

– Nagyon jóleső érzés számunkra, hogy a családok leülnek hozzánk, együtt játszanak és olvasnak – folytatta az intézményvezető.

A gyermekek szüleik mellett ülve érdeklődően lapozgatják a mesekönyveket. Sokan rajzolnak és társasjátékoznak az olvasás mellett, ami plusz elfoglaltságot nyújt a családoknak.

Beiratkozási lehetőség nincs a helyszínen, azonban a látogatók akár több napra is kölcsönözhetnek könyveket

– Sajnos az egész állományunkat hely szűke miatt nem tudjuk kivinni a helyszínre, így olyan könyveket választunk, melyek akár néhány óra alatt is könnyen elolvashatóak. Több folyóirattal, magazinnal, gyermek újsággal, novellákkal, szépirodalmi kötetekkel, krimikkel és könnyedebb, romantikus könyvekkel is készültünk. Nem csupán a nagy érdeklődést, de a lelkiismeretességet is tapasztaljuk olvasóinknál, a legtöbben ugyanis már aznap, vagy pár nap múlva vissza is hozzák az elolvasott köteteket.

A különleges szolgáltatás egyébként díjmentes, a kölcsönzőktől is csak néhány adatot kérnek el.

Már a szabadstrandon is találkozhatunk a könyvtár munkatársaival

Forrás: Beküldött fotó

– Többször találkozunk olyan, az ország távolabbi részeiből érkezett olvasókkal is, akik mindig szívesen keresnek fel bennünket a szabadstrandon. Szerencsésen vagyunk, hiszen a nyári időszakban több közösségi szolgálatot, vagy éppen diákmunkát teljesítő fiatallal dolgozunk, akik segítenek kölcsönözni, pakolni és szórólapokat osztani is – sorolta a fitalok által végezhető tennivalókat Prinyi Tünde.