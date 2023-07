„Itthon otthon vagy!” mottóval hirdette meg nyári táborait a jászberényi Hamza Gyűjtemény és Jász Galéria.

– Ebben az évben a tematikát Magyarország határozza meg, hiszen a Hamza-házaspár életútja Magyarországról indult, és közös életük is itt fejeződött be. Így a házaspár életét meghatározó itthoni helyszíneket mutatjuk be a gyerekeknek és ebből az időszakból válogatjuk a foglalkozásokhoz kapcsolódóan Hamza D. Ákos munkáit és Hamza Lehel Mária divatterveit is – mondta el érdeklődésünkre Farkas Edit, a gyűjtemény igazgatója. Mivel idehaza Hamza D. Ákos leginkább filmrendezőként volt ismert, ezért a tábor főként a magyar mozi virágkoráról, valamint annak előzményeiről szól. Megtudtuk, öt turnusban, közel száz gyerek részvételével szervezik meg a nyári alkotótábort. Ezek közül négy Jászberényben, egy pedig Jászfényszarun lesz.

Az első tábori turnus a napokban ért véget, a gyerekek élménydús, kreatív foglalkozásokon vehettek részt. Miután megkapták az útlevelet, képzeletbeli utazásra indultak, megnézték Hódmezővásárhely nevezetességeit, majd Budapesten a Tabánban barangoltak. Hamza D. Ákos egyetlen, háború előtti ismert festménye ezt a kerületet ábrázolja.

A jászberényi kalandozás során Hamza D. Ákos Jász rapszódia festményét dolgozták fel, de szó volt a múzeumalapításról és B. Jánosi Gyöngyi munkásságáról is. A táborozók megnézték Hamza egyik legismertebb filmjét, az Egy szoknya, egy nadrág című alkotást. A hét folyamán rengeteg új információval gazdagodtak a fiatalok. Górcső alá vették a filmkészítés előzményeit, tanulmányozták a taumatróp, a fenakisztoszkóp és a zootróp működési elvét. Bepillantottak a stop motion animációs filmtechnika történetébe és a gyurmafilmek példájából merítve saját kisfilmet készítettek. A tábor zárásaként a gyerekek műveiből kiállítást rendeztek a Hamza Gyűjteményben.