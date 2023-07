Megkötötték a melegaszfalt szállítására a szerződést, a héten meg is kezdődhet a munka a tiszazugi nagyközségben. Ahogy Hegyes Zoltán polgármestertől megtudtuk, akkor vonulnak fel, amikor megérkezik az alapanyag. A tervek szerint néhány nap alatt be is fejezik a már felbontott részek kátyúzását.

– Több további helyszín is érintett, de azoknak nem mertünk nekifogni, amíg nem látjuk, hogy a legkritikusabb helyeken mennyi anyagot vesz fel. Célunk, hogy még nyáron rendbe tegyük az úthálózatot – fogalmazott Hegyes Zoltán.