Július 26-án a napnyugta utáni órákban irtják ismét Tiszajenőn a vérszívókat. A földi kémiai szúnyoggyérítést Deltasect Plus 1,2 ULV szúnyogirtó szerrel vagy Deltasect Plus 20 ULV szúnyogirtó koncentrátummal végzik, ami a kijuttatott csekély mennyiségben emberre, melegvérű állatokra nem jelent veszélyt, csak az erre érzékeny rovarokat pusztítja el. Ennek ellenére a lakosságnak ezúttal is javasolják, hogy a szabadban tárolt gyermekjátékokat, élelmiszereket, evőeszközöket, a kint száradó ruhákat a kezelés napján vigyék be vagy takarják le.

A beavatkozás idejére és az azt követő egy órában célszerű az ablakokat, ajtókat zárva tartani és a külső levegőt bejuttató mesterséges szellőztető berendezéseket kikapcsolni. Ha a szúnyoggyérítést az időjárás akadályozza, a gyérítést július 27-28. között ejtik meg.